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الخميس، 18-11-2021 12:45 م

منى زكي تحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي - صورة

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الوكيل الإخباري - وجهت الممثلة المصرية منى زكي رسالة الى زوجها الممثل أحمد حلمي بمناسبة عيد ميلاده الـ 52 عاما ، وهما قد ولدا في اليوم نفسه، ونشرت منى صورة لأحمد عبر خاصية ستوري على حسابها الخاص، قائلة: "كل عام وإنت بخير ملكي توأم روحي وغير ذلك الكثير.. أحبك إلى ما لا نهاية"، كما تلقت منى الكثير من التهاني.

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من ناحية أخرى، يواصل أحمد حلمي تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العيل"، حيث انتهى هذه الأيام من تصوير بعض مشاهده داخل أحد مولات منطقة الشيخ زايد، وجمعته المشاهد بروبي ونسرين أمين ونور إيهاب.

 


 

المصدر - الفن 

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