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الثلاثاء، 05-07-2022 04:09 م

منى زكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور -صورة

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الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها صور جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام.

وظهرت منى زكي في الصورة بإطلالة ساحرة، وتركت خصلات شعرها منسدلة علي الأكتاف ، مما نال اعجاب متابعيها.

ونشرت الفنانة منى زكي، مؤخرا صورتين من مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الأخيرة، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام.

كانت منى زكى، حصلت على جائزة أفضل ممثلة دراما عن مسلسل «لعبة نيوتن» الذي عرض رمضان 2021، من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدورته الـ 70، وقالت في كلمة قصيرة: «أكيد كنت هبقي مبسوطة بالجائزة أكتر ولكن رحل عن عالمنا الفنان سمير صبري وهو إنسان عزيز على قلوبنا كلنا، بنحبه أوي وساب بصمة جوانا كلنا وساعد كل حد فينا، الله يرحمه، وأنا أكيد بهدى له هذا التكريم».

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صدى البلد

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