منى زكي ترد بقوة بسبب انتقادات لفيلم أصحاب ولا أعز

الوكيل الإخباري - وسط الضجة الحاصلة والانتقادات التي رافقت عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" بعد أسبوع من بدء عرضه على منصة نتفليكس، حرصت النجمة منى زكي على الردّ بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال مجموعة كبيرة من المنشورات التي نشرتها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام.

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وأعادت النجمة المصرية نشر تعليق من إحدى مستخدمات موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والتي دافعت في منشورها عن الفيلم، كتبت فيه: "لا أفهم سر الضجة الاخلاقية المثارة حول الفيلم وحول دور منى زكي،.. لا يمكن تحميل الفيلم أكثر مما يحتمل، غريبة الآراء التي اقرأها عم ترويجه لقيم سلبية، الفيلم يرصد نماذج موجودة في الواقع لو مش عاجبك هات بنزين واحرق اغلب تراثنا السينمائي، ولا تنسى الغاء اشتراكك في نتفليكس".

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