الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن تساقط وسماكة الثلوج القادمة الى الاردن - اسماء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الإثنين، 24-01-2022 12:58 م

منى زكي ترد بقوة بسبب انتقادات لفيلم أصحاب ولا أعز

image (8)


الوكيل الإخباري - وسط الضجة الحاصلة والانتقادات التي رافقت عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" بعد أسبوع من بدء عرضه على منصة نتفليكس، حرصت النجمة منى زكي على الردّ بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال مجموعة كبيرة من المنشورات التي نشرتها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام.

اضافة اعلان

 

وأعادت النجمة المصرية نشر تعليق من إحدى مستخدمات موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والتي دافعت في منشورها عن الفيلم، كتبت فيه: "لا أفهم سر الضجة الاخلاقية المثارة حول الفيلم وحول دور منى زكي،.. لا يمكن تحميل الفيلم أكثر مما يحتمل، غريبة الآراء التي اقرأها عم ترويجه لقيم سلبية، الفيلم يرصد نماذج موجودة في الواقع لو مش عاجبك هات بنزين واحرق اغلب تراثنا السينمائي، ولا تنسى الغاء اشتراكك في نتفليكس". 

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
هيلدا-خليفة

شاهد..هيلدا خليفة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

848995

شاهد..محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه

654FD58D-58FF-4509-A0A0-B4C96D999F22

شاهد- صفاء سلطان تفاجىء صباح الجزائري بمناسبة عيد ميلادها

262738295_1593684130981633_9115731908459230867_n

شاهد.. منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها

8147646_1643016993

وائل عبد العزيز يصدم المتابعين بكلامه عن حالة والده الصحية

7693400_1643024411

شاهد.. تشييع جثمان بسام الملا

أخبار متعلقة
30-12-21-18482095

كورونا تتسبب في خروج منى زكي من دراما رمضان

44

منى زكي تنتظر عرض أول أفلامها مع نيتفلكس - فيديو

img-211225071334-20-friends-main-25-12-2021

فيلم اصحاب ولا اعز يتصدر الترند فور طرح البوستر الخاص به