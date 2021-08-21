منى زكي تستذكر والدها بكلمات مؤثرة - صورة

الوكيل الإخباري - إستذكرت الممثلة المصرية منى زكي والدها وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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حيث كشفت زكي عن مدى فخرها بوالدها وبما علماها إياه خلال حياته من دروس تسعدها لتخطي المصاعب الحياتية.



وكتبت زكي :" أنا ابنة ذلك الرجل الصبور، الذي علمني أن لا حاجة لي عند مخلوق، وأن الله معي دائماً، أبي هو أحد أقداري السعيدة، ستبقي لي فخراً طوال حياتي، أحبك، الله يرحمك وحشني دايمًا".



الجدير بالذكر، أن زكي كانت قد قامت ببطولة مسلسل "لعبة نيوتن"، الذي حقق نجاحاً كبيراً، خلال عرضه في رمضان الماضي، وشاركها فيه محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد ومايان السيد، من تأليف وإخراج تامر محسن.





المصدر - الفن