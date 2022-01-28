منى زكي تعاود الرد على منتقديها بسبب مشهدها في أصحاب ولا أعز-صورة

الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة المصرية منى زكي متابعيها منشوراً على خاصية الستوري على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو نوع من رسالة من ست نقاط تدور حول ما يفعله الاشخاص الاصحاء عقلياً، ليكون نوعاً من الرد على الحملة التي تعرضت لها بسبب مشهدها في فيلم "أصحاب ولا أعز".



ويقول المنشور عما يفعله الاصحاء:

يتحركون ولا يضيعون الوقت بالشعور بالأسف على أنفسهم

يتبنون التغيير ويرحبون بالتحديات

لا يهدرون طاقتهم على أشياء لا يمكنهم السيطرة عليها

إنهم لطفاء ويقولون ما يريدون

يأخذون مخاطر محسوبة

يحتفلون بنجاح الآخرين ولا يستاؤون من هذا النجاح.

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