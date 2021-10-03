منى زكي تنقل نجاحها من التلفزيون إلى السينما

الوكيل الإخباري - تستعد منى زكي لتصوير واحد من أهم أعمالها السينمائية ومشاريعها التي تأجلت أكثر من مرة؛ والعمل السينمائي الجديد يحمل عنوان "القاهرة –مكة " ومن خلال نواعم نكشف عن كواليس خاصة بالعمل.





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نجاح درامي

بتعاون إنتاجي بين فيلم كلينك (محمد حفظي)Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers هاني أسامة، والشركة السعودية Arabia Pictures، بدأ تصوير فيلم القاهرة - مكة للمخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء، وهو العمل الذي تنتظره منى زكي قبل فترة وتراه من أهم مشاريعها الفنية في الفترة القادمة.



وقد استقر مخرج العمل على كل من محمد ممدوح، محمد فرّاج للمشاركة في بطولة العمل بعد نجاحهما معاً مع منى زكي في مسلسلها الدرامي الأخير "لعبة نيوتن" الذي احتلت به قمة المنافسة الدرامية في رمضان الماضي.

المصدر - نواعم

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