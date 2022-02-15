منى زكي تهاجم بقوة منتقدي دورها في أصحاب ولا أعز

الوكيل الإخباري - هاجمت الفنانة منى زكي منتقديها خلال الفترة الماضية بتوجيه رسالة قوية الى كل ناقد لا يرى أخطاءه، مشيرةً إلى أن الإنسان الذي ينتقد الآخرين لا يرى أخطاءه الشخصية ويتعامى عن نقاط ضعفه.

اضافة اعلان

وكتبت منى عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها الرسمي في "إنستغرام" قائلةً: "الناقد اللاذع الذي يوجّه أصابع الاتهام لمن حوله ويلاحظ نقاط ضعفهم وأخطاءهم... لا يرى نفسه وأحياناً يكون أعمى عن أخطائه".

وأضافت: "من الأفضل أن يرى الإنسان نفسه على حقيقتها في المرآة، ويكون صريحاً وواضحاً مع نقاط ضعفه، قبل اتهام الآخرين بما يعتقده خطأ من وجهة نظره".

وكانت منى زكي قد واجهت انتقادات كثيرة بسبب دورها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي قامت ببطولته الى جانب عدد كبير من الفنانين، بينهم: نادين لبكي، دياموند بو عبود، وجورج خباز، وناقش الفيلم عدداً من قضايا المجتمع مثل الخيانة.



وكانت زكي قد كشفت عن طبيعة دورها في الفيلم خلال لقائها مع منصة "نتفلكس"، قائلة إن شخصية "مريم" التي جسّدتها في الفيلم قد قابلتها بالفعل في حياتها الشخصية، كما أكدت استعدادها لتجربة لعبة الهاتف المحمول في الحياة الواقعية، والتي وردت في سياق في الفيلم، حيث إنها إنسانة صريحة ولا تخفي أسراراً في داخلها.



لها