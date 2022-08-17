منى زكي في الصدارة .. مجاميع أشهر نجوم مصر في الثانوية العامة

الوكيل الاخباري-دائما ما تكون لحظة إعلان نتيجة الثانوية العامة، لحظة فاصلة في حياة أي طالب، وتمثل نقلة نوعية في مستقبله، ومثل كل البشر كانو نجوم الوسط الفني طلابا في يوم من الأيام عاشوا معاناتهم الخاصة مع تلك المرحلة الصعبة، والتي استطاع أن يتخطاها عدد من النجوم، بينما سقط في مصائدها نجوم أخرين، كانوا من ذوي الحظ الأصعب.



وتزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، نرصد مجاميع نجوم الفن في الثانوية العامة:



- النجم أحمد حلمي صاحب القصة الأشهر مع مرحلة الثانوية العامة، حيث صرح في أكثر من لقاء من قبل عن حصوله على 50% في الصف الثالث الثانوي بعد معاناة ففي أول سنة حصل على مجموع 3%، وتاني سنة 24% وثالث سنة 50%، وبدأ مع والده ووالدته في البحث عن كليات تقبل هذا المجموع، إلى أن التحق بقسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

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- السوبر ستار تامر حسني حصل على مجموع 73%، وألتحق بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، وبدأ مشواره الفني خلال دراسته الجامعية، فقد كان يغني بحفلات الجامعة.





-المطرب عمرو دياب التحق بمعهد الموسيقى العربية، بعد أن حصل في الثانوية العامة على مجموع 60%.







-النجمة منى زكي كانت الأنجح في قائمة النجمات، حيث حصلت على مجموع 95%، وألتحقت بكلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان جامعة القاهرة.







-النجمة ياسمين صبري على مجموع 73%، التحقت بكلية الإعلام بجامعة الأسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.







-النجمة روبي على مجموع 60%، مما أهلها للإلتحاق بكلية الحقوق جامعة بني سويف.





اليوم السابع





