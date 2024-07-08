منى زكي في تحدي "كوكب الشرق" مع صابرين

الوكيل الإخباري- في تحدٍ جديد، بدأت النجمة منى زكي تصوير مشاهدها في فيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق، أم كلثوم، بمشاركة مواطنها محمد فراج، وسط مقارنات مع مسلسل أم كلثوم الشهير.



وبدأ النجمان زكي وفراج تصوير المشاهد الأولى لفيلم "الست"، من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، بمشاركة نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم كريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي، وعمرو سعد.



واستعان صناع العمل بفريق عالمي لعمل المكياج، وآخر مختص للصوت، باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.



وقالت الفنانة صابرين، التي جسدت عام 1999 دور أم كلثوم بالمسلسل التلفزيوني: "منى زكي ممثلة شاطرة لا تحتاج نصيحتي، هي تعي جيدًا الدور الذي ستؤديه، فهي ذكية جدًا، ومروان حامد مخرج مهم، وأحمد مراد كاتب محترم، وسيتم تمويل الفيلم بشكل جيد، واستخدام التكنولوجيا الجديدة"، مشيرة إلى أن صناع العمل سيتطرقون لأمور لم يتناولها المسلسل.

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عكاظ