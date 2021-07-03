السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

ابو قاعود : حركة السير عادت الى طبيعتها على طريق اربد - عمان

نحو نصف مليون جرعة لقاح أُعطيت بأسبوع بالاردن

أوقاف مأدبا تطرح عطاءات مشاريع

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الصليبي

بتوجيهات ملكية.. الكسبي يتفقد مشاريع في محافظة البلقاء

حريق كبير على طريق عمان جرش

الهواري يتفقد مستشفى الأمير حمزة

انخفاض كبير في نسبة فحوصات كورونا الايجابية

محافظتان بلا اصابات بكورونا

إجراءات جديدة لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة

السبت، 03-07-2021 04:29 م

منى واصف تشعل مواقع التواصل في آخر ظهور لها .. صورة

Screenshot-2020-04-17-at-8.43.07-AM-730x438-1-730x438


الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة القديرة منى واصف ضجة بإطلالتها الأخيرة بعد غياب طويل.

وفي التفاصيل أنّ الممثل السوري مصطفى الخاني نشر صورة جمعته بواصف إلى جانب الفنانة دانا جبر، عبر صفحته على إنستغرام.

اضافة اعلان

 

وحظيت الصورة بتفاعل واسع بين الجمهور. ولم يتضح مكان الصورة، أي ما إذا كانت في كواليس أحد الأعمال الدرامية أم لا، فلم يحدد الخاني طبيعة لقائه مع النجمتين واصف وجبر.

وانهالت التعليقات على الصورة، فيما لم يتعرف العديد من المتابعين على منى واصف نظرًا لإطلالتها في الصورة.

وكتب أحد المعلقين:” ليش هيك ما شفت منى واصف اول شي”، و”راحت هيبة ام جوزيف”، في إشارة إلى شخصيتها القوية التي جسّدتها في مسلسل ““باب الحارة”.

 


 

 

المصدر- لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

إليسا: فخورة وسعيدة حقق أول مليار مشاهدة على قناتي الخاصة

image (1)

آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

sl-tdf-n-shyryn

أصالة نصري تدعم شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة

60ba3ce642360419c8236a5d

محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم في دبي! - فيديو

wael-sharf12-4-2018

وائل شرف يكشف سر لفة شال عكيد باب الحارة- فيديو

355411Image1-1180x677_d

أول مداخلة لها.. الفنانة شيرين تبكي على الهواء - فيديو

أخبار متعلقة
731448_original

باسم ياخور يسخر من زوجته بهذه الطريقة - فيديو

موتنتنو

درة تثير ضجة في أحدث ظهور لها - صورة

13ipj-18-730x438

الكشف عن حقيقة الحالة الصحية لعادل إمام - صورة

12551348

عمرو دياب يثير الجدل حول ارتباطه !

19_2019-637013829805862738-586

أحمد حلمي ينشر صورة مع كريم عبدالعزيز - صورة

الهيبة

الكشف عن تفاصيل مسلسل الهيبة بجزئه الخامس