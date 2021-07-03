منى واصف تشعل مواقع التواصل في آخر ظهور لها .. صورة

الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة القديرة منى واصف ضجة بإطلالتها الأخيرة بعد غياب طويل.



وفي التفاصيل أنّ الممثل السوري مصطفى الخاني نشر صورة جمعته بواصف إلى جانب الفنانة دانا جبر، عبر صفحته على إنستغرام.

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وحظيت الصورة بتفاعل واسع بين الجمهور. ولم يتضح مكان الصورة، أي ما إذا كانت في كواليس أحد الأعمال الدرامية أم لا، فلم يحدد الخاني طبيعة لقائه مع النجمتين واصف وجبر.



وانهالت التعليقات على الصورة، فيما لم يتعرف العديد من المتابعين على منى واصف نظرًا لإطلالتها في الصورة.



وكتب أحد المعلقين:” ليش هيك ما شفت منى واصف اول شي”، و”راحت هيبة ام جوزيف”، في إشارة إلى شخصيتها القوية التي جسّدتها في مسلسل ““باب الحارة”.





المصدر- لبنان 24