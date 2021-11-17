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الأربعاء، 17-11-2021 04:50 م

منى واصف تغني لـ أم كلثوم.. وجمال صوتها يلفت المتابعين

منى-واصف


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية منى واصف وهي تغني أثناء تواجدها في كواليس تصوير الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة" الذي يحمل عنوان "الهيبة جبل".

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وظهرت منى واصف وتضع المكياج قبل التصوير، وتغني أغنية للمطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، بعنوان: "هو صحيح الهوى غلاب".

 

وعلقت خبيرة التجميل ماري لو: ”إم جبل تغني أم كلثوم دخيل قلبك وصوتك على الصبح شو بحبك الله يطول بعمرك يا ست الستات يلي كلك طاقة إيجابية تصميم مكياج الممثلة القديرة والعملاقة منى واصف بشخصية إم جبل في مسلسل الهيبة جبل الجزء الخامس بأناملي الذهبية تكرموا".

 

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو وعبروا عن مدى إعجابهم بجمال صوتها، وتركوا تعليقات: "قشعريرة بجمالها وهيبتها"، "العظيمة“، ”الراقية".

 

المصدر - الفن 

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