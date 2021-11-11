من القاهرة.. مروان خوري يعلن خبر سعيد

الوكيل الإخباري - تزامنا مع جولته الفنية في مصر التي توجت بحفل غنائي مميز في القاهرة، الاثنين، قال النجم اللبناني مروان خوري إنه "سيتزوج قريبا".



وتحدث خوري لموقع "سكاي نيوز عربية"، قبيل تألقه في الحفل الذي أداه على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30.

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ونفى خبر زواجه، قائلا: "لم أتزوج حتى الآن بسبب ظروف عملي، لكن قريبا إن شاء الله".



واستهل خوري حفله بأغنية "هوا يا هوا" للمطربة المصرية القديرة عفاف راضي، ثم قدم عددا من أغانيه منها "كل القصايد"، و"مهلا على قلبي"، و"حط النقط"، و"يارب".



كما أطرب جمهوره بأغاني "كمل حياتك" و"قصر الشوق" و"بتمون" و"الدلعونا"، فضلا عن أعمال أخرى للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، منها "هان الود" و"لما انت ناوي".



وقال: "هذه المرة الثامنة التي أشارك فيها بمهرجان الموسيقى العربية، ولهذا المكان الأثر العميق في نفسي إذ أن بداياتي الفنية كانت في عام 2005 من دار الأوبرا المصرية".



وتابع: "لذا أنا في كل زيارة لي إلى مصر فخور أن أقدم أعمالي الفنية سواء على مسرح الإسكندرية أو في دار الأوبرا وكذلك في مكتبة الإسكندرية".



وأضاف المطرب اللبناني: "حضرت إلى مصر منذ مطلع شهر نوفمبر الحالي، حيث أقيم لي إلى جانب نخبة من الفنانين العرب حفل تكريم في دار الأوبرا، وفي الخامس من نوفمبر قدمت حفلا فنيا في مكتبة الإسكندرية"، قبل تقديم حفله بدار الأوبرا.

سكاي نيوز