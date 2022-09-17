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السبت، 17-09-2022 03:55 م

من الممثلين الذين يلعبان دور آمبر هيرد وجوني ديب في فيلم المحاكمة قريباً ؟

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الوكيل الإخباري-ضج الاعلام منذ اكثر من ثلاثة اشهر بالمحاكمة الشهيرة التي وضعت الممثل الاميركي جوني ديب بوجه طليقته آمبر هيرد، هو الذي قرر مقاضاتها بعد ان نشرت عام 2018 مقالاً في واشنطن بوست تتهمه فيه بتعنيفها.

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قررت محكمة فيرفاكس بنهاية المحاكمة اعطاء الحق للممثل جوني ديب والحكم على آمبر هيرد بالتعويض لزوجها السابق بمبلغ عشرة ملايين دولار.


آمبر هيرد قررت بدورها استئناف الحكم. هذه المعركة القانونية اوحت بأفكار لفيلم يدور حول الثنائي ديب / هيرد خلال جلسات المحاكمة.


الفيلم يصدر نهاية شهر ايلول/ سبتمبر الجاري حيث يقوم الممثل مارك هابكا بدور جوني ديب بينما تقوم الممثلة ميغان ديفيس بدور آمبر هيرد. الفيلم تعرضه احدى المنصات التابعة لفوكس وهو تحت عنوان Hot Take: The Depp/Heard Trial.

 

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