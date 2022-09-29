من جديد .. تامر حسني يطالب متابعيه بهذا الامر !

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري تامر حسني منشور غريب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وجاء به هذا الطلب: "لكل محبيني الكرام ، كلامي اللي في البوست دا نفسي يوصل للكل وينفذه، ومحدش يسألني ليه بقول كدا بس اتمنى من كل قلبي انكم تعملوا اللي هقوله، انا والله العظيم بحبكوا اوي يا جماعة ولا عمري حسيت نفسي معاكم غير اخ او حد من عيلتكم يلا دلوقتي حالاً كل حد فيكوا يكتبلي في تعليقه نفسه يحقق ايه الفتره اللي جايه".

اضافة اعلان



وتابع: "ارجوكم شوفوا نفسكوا محققين دا وان شاء الله هيحصل ، ارجوكم ارجوكم اكتبوا اللي نفسكوا فيه وعندكوا يقين كبير بالله انه هيحصل مش هتخسروا حاجه لو صدقتوني وعملته كدا مش جايز أطلع صح!! بس طبعاً نسعى ونجتهد بلا يأس والبوست هيفضل موجود لو حد حاله اتغير للاحسن وبدأ يحقق اللي كتبه يبقى يفتكرني بالدعاء".





الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة