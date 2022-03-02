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الأربعاء، 02-03-2022 12:44 م

من داخل المستشفى رسائل مؤثرة من سمير صبري

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الوكيل الإخباري - في أول ظهور له بعد إعلان إصابته وتحضيره لإجراء جراحة في القلب، تحدث الفنان الكبير سمير صبري في أولى حلقات برنامجه "ذكرياتي"، الذي يقدمه على إحدة المحطات الإذاعية، والتي سجلها خلال وجوده في المستشفى في الأيام الماضية.

وجه سمير صبري الشكر لكل من اهتم بالسؤال عنه، خلال فترة مرضه ودخوله المستشفى، قائلًا: "مكنتش متخيل أبدًا إني هلاقي الحب ده كله على إثر دخولي المستشفى".

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وأضاف: "أنا بقول لنفسي اتكل على الله واصبر، إن بعد العسر يسراً، وفي حاجات كتير الواحد لما بيتعب بيفتكر أن أهم حاجة هي الصحة".

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