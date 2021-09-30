الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 01:02 م

من داخل غرفة العمليات أحمد التهامي يطمئن جمهوره - صورة

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان أحمد التهامي على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة له من داخل غرفة العمليات علق عليها مطمئناً جمهوره ومعجبيه عن حالته الصحية.

ولم يكشف التهامي عن العملية، لكنه اكتفى بطمأنة جمهوره، وتوجيه الشكر للطبيب الذي أجرى له العملية والطاقم المساعد والمستشفى على رعايته والاهتمام به، كما شكر أيضًا جمهور إسكندرية على مساندته ووقوفهم بجانيه.

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وعلق على الصورة قائلًا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأنا بكتب دلوقت بقيت بخير وأحسن بكتير الحمد لله".

 


 

المصدر - لبنان 24 

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