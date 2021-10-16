من عروض شاهد الأولى فيلما أش مان وأحمد نوتردام

الوكيل الإخباري - تقدّم منصة شاهد VIP لمشاهديها في شهر أكتوبر أحدث العروض السينمائية والمسرحية العربية تحت "عروض شاهد الأولى، وذلك مع فيلميّ "أش مان" بطولة بشار الجراف، مباشرةً بعد عرضه في دور السينما.

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وفيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي، مباشرةً بعد عرضه في دور السينما إضافةً إلى مسرحية "جناب الماما" بطولة النجمة الهام الفضالة في أول عرض على الشاشة.

تدور أحداث الفيلم العائلي الكوميدي "أش مان"، القادم إلى منصة "شاهد VIP" مباشرةً بعد عرضه في السينما، حول أول بطل خليحي يتمتع بقوة خارقة، يواجه عصابة من الأشرار بعد أن يكتسب قوته نتيجة تجربة علمية. يشارك البطولة إلى جانب بشار الجراف، إلهام علي، لولوة الملا، حسن ابراهيم، روان العلي، أحمد حمدي، سامي مهاوش، وآخرين. ومن إخراج عباس اليوسفي.





المصدر - سيدتي

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