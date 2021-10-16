السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في عجلون وإربد

صادرات إربد تقترب من مليار دولار

الهناندة يدعو إلى سد الفجوة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل

وزير الصحة : المصابون بجرثومة شيغيلا هم مخالطون لمصابين بها قبل فترة

أصدقاء البرلمان الأردني تنظم مؤتمرها العلمي الخامس

العثور على جثة شاب بصالون حلاقة في عمان

الارصاد الجوية : المملكة على موعد مع الأمطار

اختتام فعاليات مهرجان البترا الثاني للخيول في منطقة البيضا

الشاعر برقان يفوز بالمرتبة الثالثة لفئة ما فوق 35 عامًا بمسابقة تلك الأشعار

روسيا: لا بديل لمبدأ حل الدولتين على أساس قانوني

السبت، 16-10-2021 04:38 م

من عروض شاهد الأولى فيلما أش مان وأحمد نوتردام

27


الوكيل الإخباري -  تقدّم منصة شاهد VIP لمشاهديها في شهر أكتوبر أحدث العروض السينمائية والمسرحية العربية تحت "عروض شاهد الأولى، وذلك مع فيلميّ "أش مان" بطولة بشار الجراف، مباشرةً بعد عرضه في دور السينما.

اضافة اعلان

 

وفيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي، مباشرةً بعد عرضه في دور السينما إضافةً إلى مسرحية "جناب الماما" بطولة النجمة الهام الفضالة في أول عرض على الشاشة.

 

تدور أحداث الفيلم العائلي الكوميدي "أش مان"، القادم إلى منصة "شاهد VIP" مباشرةً بعد عرضه في السينما، حول أول بطل خليحي يتمتع بقوة خارقة، يواجه عصابة من الأشرار بعد أن يكتسب قوته نتيجة تجربة علمية. يشارك البطولة إلى جانب بشار الجراف، إلهام علي، لولوة الملا، حسن ابراهيم، روان العلي، أحمد حمدي، سامي مهاوش، وآخرين. ومن إخراج عباس اليوسفي. 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
لبلبل

الموت يغيب السيناريست والكاتب المصري كرم النجار

للللللللللللللللل

هكذا احتفل خالد مقداد وأولاده بعيد ميلاد زوجته مروة حماد

غفغفغ

عمرو أديب يتعرض للسرقة

127-155613-king-ahmed-zaher-journey-grace-shocked-fans_700x400

شاهد ...ملك أحمد زاهر تتحول إلى الدمية باربي

11415

شاهد ...رشا شربتجي تطلب الدعاء لوالدها والنجوم يتفاعلون

header_image_Soft-and-Bold-Makeup-looks-Nancy-Ajram-AR-Main-Image-Fustany

نانسي عجرم تتمنى لمتابعيها عطلة سعيدة - شاهد

أخبار متعلقة
wvkkA

شاهد ...تسريبات الحلقة الاخيرة من مسلسل صالون زهرة