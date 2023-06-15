من هم أبطال "جعفر العمدة 2"؟

الوكيل الإخباري- بعد إعلان الفنان المصري محمد رمضان عن بدء التحضير للجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" المرتقب عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024، بدأت التكهنات عن مصير أدوار النجوم والنجمات في الجزء الجديد.

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أيضاً كثرت التساؤلات فيما إذا كان المسلسل سيشهد ظهور شخصيات جديدة بنجوم جدد، مع غياب عدد من أبطال الجزء الأول، لا سيما بعدما شوق رمضان الجمهور بأن القصة ستشهد العديد من التطورات والأحداث وستكون أقوى من سابقتها

تشير الملامح الأولى للمسلسل إلى مشاركة كل من الفنانة هالة صدقي، ومي كساب، ودعام حكم، وعصام السقا، وإيمان العاصي، وسط تكهنات بغياب النجم الأردني منذر رياحنة، ومنة فضالي، وزينة، نظراً لتصريحاتها الأخيرة حول عدم رغبتها في العمل مع محمد سامي.



وكان أول تعليق لرياحنة، الذي جسد دور "شوقي فتح الله" في الجزء الأول وكان العود الأول لجعفر العمدة، عن سعادته بوجود جزء ثان من المسلسل، مهنئاً محمد رمضان، أما الفنانة منة فضالي، فمن المتوقع بعد طلاقها في المسلسل من محمد رمضان، انتهاء دورها "نرجس"، إلا أنه من المرجح ضمن سيناريوهات الجزء الثاني، عودة "نرجس" لعصمة "جعفر" مجدداً وإنجاب أبناء.



وبحسب تصريحات مؤلف ومخرج العمل محمد سامي في لقاءات صحافية، فإن فريق العمل بأكمله لم يعلن رفضه للمشاركة في الجزء الثاني، مشيراً إلى أن الجزء الأول شهد نجاحاً غير مسبوق، وحصد بفضل أبطاله وقصته على العديد من الجوائز العربية، كما تصدر المسلسل الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، طوال عرضه خلال شهر رمضان، سواء في مصر ودول العالم العربي والخليجي.



وقال سامي إن الفنانة هالة صدقي من أوائل النجوم المشاركين في الجزء الثاني، إذ تألقت النجمة بدورها "الملكة صفصف"، والدة محمد رمضان في المسلسل، حاصدة إشادات واسعة من قبل النقاد والجمهور، بفضل بصمتها الخاصة على الشخصية، ويعد هذا التعاون الأول بينها وبين محمد سامي.



وأوضح سامي أنه لن يتخلى عن أبطال الجزء الأول، بسبب وجود خلافات بينه وبين أي منهم، مؤكداً أن الدور الذي ليس له اي امتداد، سيتخلى عنه بالطبع في الجزء الثاني، وإلا سيكتب له وللعمل الفشل الذريع.



خروج زينة

وأكد سامي عدم وجود خلاف بينه وبين زينة، رغم تصريح الأخيرة بعدم رضاها عن دورها في المسلسل، وعدم رغبتها في العمل مجدداً مع محمد سامي، رغم أنه العمل الأول الذي يجمعهما معاً، متمنياً لها النجاح في أعمالها المستقبلية، مؤكداً أنه لا يكن تجاهها أي شيء ضدها.



سعادة مي كساب

وكانت مي كساب، من أولى النجمات اللواتي أكدن مشاركتهن في "جعفر العمدة 2"، وعلقت على تدوينة محمد رمضان قائلة: "الله أكبر يا رب النجاح والتوفيق مبروك علينا"، لتكشف في تصريحات لبرنامج "et بالعربي" عن سعادتها بالمشاركة، بناء على طلب الجمهور ورؤية المخرج، الذي تثق فيه، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل أكسبها نجاحاً جماهيراً كبيراً في مسيرتها الفنية.



رغبة إيمان العاصي

أما الفنانة إيمان العاصي، فقد صرحت خلال لقائها على شاشة الظفرة الإماراتية، عن رغبتها في المشاركة في الجزء الثاني من جعفر العمدة، حباً في شخصيتها التي قدمتها وهي "دلال" التي اعتبرتها محطة هامة في حياتها ومسيرتها الفنية، لاسيما بعد تفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وحصدها إشادات واسعة، باعتبار الدور نقلة نوعية في طبيعة أدوارها التي قدمتها سابقاً.



ومن بين السيناريوهات المحتملة لامتداد دور "دلال"، بعد سجنها في نهاية الجزء الأول بتهمة قتل "بلال شامة"، خروجها من السجن أو تهريبها والتعاون مع أشقائها للانتقام من جعفر العمدة.



وبالنسبة لمحمد فهيم، فأعرب في حوار صحافي عن رغبته في المشاركة في الجزء الثاني، وسعادته بهذا الأمر، متمنياً مشاركة كل زملائه وأبطال الجزء الأول في "جعفر العمدة 2"، ولم تحسم جوري بكر مسألة المشاركة من عدمه.



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