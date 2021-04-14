من هو يحيى المصري الذي ظهر في أولى حلقات 'لعبة نيوتن' من بطولة منى زكي!

الوكيل الاخباري - حقق مسلسل "لعبة نيوتن" ردود فعل إيجابية بمجرد عرض أولى حلقاته، حيث اعتبره البعض عودة قوية لبطلة العمل، الفنانة منى زكي.

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وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة نيوتن" ظهور يايا المصري أو يحيى المصري، وهو أشهر مصري مقيم في أمريكا، حسبما ذكرت مجلة "هي".

وأدى يحيى المصري دور الأستاذ طلعت الذي يرافق الوفد المصري في أمريكا ويكون مسؤولا عنهم، وهو ما تنشأ بينه وبين بطلة العمل بعض المواقف الطريفة، بسبب خوفه على أفراد الوفد المرافق له.



ويعتبر ذلك ظهور نادر ليحيى المصري في عمل درامي، حيث اعتاد فقط على الظهور في البرامج الأمريكية الساخرة كضيف، أو حضور الفعاليات الفنية الهامة، ومحاورة أشهر النجوم.



وتدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة نيوتن" حول محاولة الزوجين هنا وحازم لإنجاب طفلهما الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم اختيار منى زكي في عملها لتسافر لحضور أحد المؤتمرات الهامة، فتحاول إقناع زوجها بالسفر، ثم ترك الوفد المسافر معها ومواصلة الإقامة في أمريكا حتى تنجب طفلها ويحصل على الجنسية الأمريكية.



وتمر (هنا) التي تؤدي دورها منى زكي، خلال محاولة إقناع زوجها ثم سفرها، بالعديد من المواقف التي لاقت تفاعل كبير من الجمهور، حيث تعاني من عدم ثقة زوجها في قدرتها بالاعتماد على نفسها، وهو ما يجعلها تخوض العديد من التجارب لكي تثبت لنفسها أنها قادرة على التصرف في المواقف الصعبة بمفردها.



يشار إلى أنه بجانب التعليقات الإيجابية على الحلقة الأولى من المسلسل كان أيضا هناك بعض التعليقات الساخرة من أحد المشاهد، والتي ظهرت فيها منى زكي وهي تبيع عبوات عسل نحل في أحد المعارض، حيث ذكرت السعر بكل تلقائية بأن الكيلوجرام يبلغ سعره حوالي 240 جنيها مصريا بينما النصف كيلو يبلغ سعره 65 جنيها، وهو ما اعتبره البعض تفصيلة لا يجب إهمالها.

سبوتنيك