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الإثنين، 17-07-2023 10:14 ص

من هي العازفة أسماء حمزء التي احتفل بها محرك جوجل ؟

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الوكيل الإخباري- تصدر اسم الملحنة وعازفة العود السودانية أسماء حمزة، التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد احتفال محرك البحث "جوجل"، بها وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته في حياتها المهنية .

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ولدت أسماء حمزة عام 1936 في “حلفاية الملوك” في السودان، وتوفيت يوم 21 مايو عام 2018 عن عمر ناهز 82 عاماً، وكانت الابنة الوحيدة لوالديها وأنجبت أيضًا بعد زواجها ابنة واحدة اسمتها (وفاق)، أرادت أسماء حمزة أن تصبح طبيبة أو مغنية لكنها أصيبت بخلل في أحبالها الصوتية ولم تستطع أن تحقق أمنيتها في الغناء، لكن ذلك لم يمنعها من أن تبرز موهبتها في شئ آخر تحبه مثل العزف والتلحين. 

كان لوالدها دور كبير وفعال في مساعدتها ودعمها، فقد اشترى لها أول عود لكي تعزف عليه بعد أن أعجب بموهبتها، وتأثرت بالكثير من المغنين المصريين أبرزهم كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وشادية، وقد تتلمذ على يديها الكثير من الموسيقيين أبرزهم الموسيقار والعازف السوداني المعروف”بشير عباس. 

لم تكن أسماء حمزة الوحيدة التي تخوض تجربة العزف على آلة العود أو التلحين في السودان، فقد سبقتها “‬الجداوية‭ ‬موسى”، والتي تعتبر أول إمرأة سودانية تقوم بالعزف على العود لكنها لم تحقق الشهرة الكافية، لكن المميز  في “أميرة العود” أسماء حمزة أنها تميزت في الجمع بين موهبتي العزف والتلحين، وقد استطاعت أن تتميز في المجالين بإحترافية عالية على مدار 60 عامًا.

وكانت مسيرتها الفنية حافلة بالعطاء، حيث قدمت مايزيد عن 90 لحنًا للعديد من القصائد العامية والعربية الفصحى، منها ما هو عاطفي، وطني وحماسي وغيرهم الكثير.

الفجر


 




 

 


 

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