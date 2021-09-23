مها محمد تتعرض لوعكة صحية - صورة

الوكيل الإخباري - نقلت الممثلة الكويتية مها محمد يوم الأربعاء بشكل عاجل إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

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وقد أعلنت محمد الخبر عبر نشرها صورة لها بدت فيها على سرير المستشفى وقد وضعت كمامة طبية وغطت وجهها بذراعها حين كان الأطباء يهمّون بإسعافها، ولم تكشف مها أية تفاصيل إضافية.



تجدر الإشارة إلى أن مها كانت أعلنت من بضعة أشهر أنها خسرت جنينها بعد شهر ونصف فقط من حملها به وذلك عبر خاصية القصة في صفحتها الرسمية بموقعت للتواصل الاجتماعي في أواخر شهر آذار/مارس الماضي.



وكانت مها قد أعلنت لمتابعيها خبر حملها وقدموا لها التهاني والمباركاتخصوصاً أنها سن الـ40 عاماً من عمرها وهو ما شكل صدمة للجميع.



لكنها ومن دون أن توضح أسباب فشل حملها اكتفت مها محمد بقول: "راح اقولكم خبر مو زين والحمد لله على كل حال حبيباتي البيبي نزل يعني أجهضت من الله والحمد لله على كل حال بشهر ونصف".





المصدر - الفن