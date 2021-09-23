الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

بحث التعاون الأردني البولندي بمجالات الطاقة المتجددة والمدن الذكية

مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الاقصى

أسعار الذهب الخميس 23/9/2021

وفيات الخميس 23/9/2021

التربية لـ برنامج الوكيل : معلمون مناوبون لمراقبة طلبة المدارس

الصحة تكشف شرط اخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل الموعد المحدد

العميد الصعوب : تواجد رقباء السير في شارع الاستقلال ضروري

شقيق ماجدة الرومي يكشف تفاصيل حالتها الصحيّة

نجوى كرم في جرش يشعل تويتر اليوم

موقع إلكتروني لعرض منتوجات لنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

الخميس، 23-09-2021 10:18 ص

مها محمد تتعرض لوعكة صحية - صورة

maha-mohammad30-4-2018


الوكيل الإخباري - نقلت الممثلة الكويتية مها محمد يوم الأربعاء بشكل عاجل إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

اضافة اعلان


وقد أعلنت محمد الخبر عبر نشرها صورة لها بدت فيها على سرير المستشفى وقد وضعت كمامة طبية وغطت وجهها بذراعها حين كان الأطباء يهمّون بإسعافها، ولم تكشف مها أية تفاصيل إضافية.


تجدر الإشارة إلى أن مها كانت أعلنت من بضعة أشهر أنها خسرت جنينها بعد شهر ونصف فقط من حملها به وذلك عبر خاصية القصة في صفحتها الرسمية بموقعت للتواصل الاجتماعي في أواخر شهر آذار/مارس الماضي.


وكانت مها قد أعلنت لمتابعيها خبر حملها وقدموا لها التهاني والمباركاتخصوصاً أنها سن الـ40 عاماً من عمرها وهو ما شكل صدمة للجميع.


لكنها ومن دون أن توضح أسباب فشل حملها اكتفت مها محمد بقول: "راح اقولكم خبر مو زين والحمد لله على كل حال حبيباتي البيبي نزل يعني أجهضت من الله والحمد لله على كل حال بشهر ونصف".


 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
194155

شقيق ماجدة الرومي يكشف تفاصيل حالتها الصحيّة

0000000000-780x470-1

نجل طارق العريان وخطيبته يغادران لبنان

نجوى

نجوى كرم في جرش يشعل تويتر اليوم

20170128_120706_4284

كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها في جزر المالديف - صور

4dd7d838-0e74-40cf-a7b4-e55d812136f7_16x9_1200x676

شاهد ...لحظة وصول نجوى كرم إلى العاصمة عمّان

8ipj-7-730x438

الوليد مقداد يتحوّل إلى مغني راب ويقترب من المليون في أقل من 24 ساعة -فيديو

أخبار متعلقة
35d475b3-86fb-467b-aa78-44c65f872570_16x9_1200x676

كريم فهمي يكشف لأول مرة عن تطورات حالته الصحية - فيديو

14626540651631896154

أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه كريم

150522120523391-638x654

مها محمد : تكشف رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضدها - فيديو

والدة-مشاعل-الشحي

مشاعل الشحي تعاني من مشكلة صحية وزوجهايوثق لحظة بكائها - فيديو

يؤييؤي

شيرين عبد الوهاب تعلن تعرض والدتها لوعكة صحية - فيديو

27-08-21-903408449

تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي