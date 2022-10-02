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الأحد، 02-10-2022 12:50 م

مهرجان الفضائيات العربية يطلق اسم الراحل هشام سليم على الدورة الثالثة عشرة

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الوكيل الإخباري-أطلق مهرجان الفضائيات العربية اسم الفنان الراحل هشام سليم، على الدورة الثالثة عشرة، المقبلة، وذلك تخليداً لذكراه، وينطلق المهرجان يوم 22 أكتوبر الجاري، ويشهد إعلان أسماء النجوم الفائزين بجوائز الأفضل بتصويت الجمهور.

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ونشر أحمد عليوة رئيس المهرجان، بوستر المهرجان الذي يحمل اسم هشام سليم، عبر حسابه على الفيس بوك، وعلق قائلاً: مهرجان الفضائيات العربة يطلق الدورة الثالثة عشرة.. باسم الفنان هشام سليم.. تخليداً لذكراه.. رحمة الله عليه.

 

ومن المنتظر أن يتم تكريم اسم هشام سليم في الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما المزمع عقده في شهر سبتمبر من العام المقبل، حيث تم إعلان وفاته بعد ساعات قليلة من نهاية حفل توزيع الجوائز.

 


 

سيدتي

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