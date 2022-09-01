مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن قواعد تنظيمية جديدة

الوكيل الإخباري-اعلن الممثل المصري حسين فهمي الذي يرأس الدورة ال44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تنعقد فعالياته منتصف شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، ان المهرجان سوف يشهد تنظيماً وضوابط جديدة سوف يلتزم بها الجميع.

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ابرز هذه القواعد هو" الدريس كود "على غرار ما يحصل في كافة المهرجانات حول العالم.



كذلك من ناحية الأفلام المشاركة بمسابقات المهرجان المختلفة، أو الضيوف أو العملية التنظيمية، لحجز تذاكر الأفلام وإدارة الندوات.



وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن منحها جائزة الهرم الذهبي للفنانة لبلبة، تقديراً لمشوارها الطويل في عالم الفن والسينما.





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