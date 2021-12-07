مهرجان القاهرة يدعم رشوان توفيق بطريقة مميزة - فيديو

الوكيل الإخباري - شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 تسليم جوائز الدورة للفائزين بها، وسط تواجد عدد كبير من نجوم الفن ومن بينهم النجم رشوان توفيق، الذي تم تكليفه بمهمة تسليم جائزة أحسن ممثل في الدورة، وذلك بالتزامن مع الأزمة العائلية التي يعيشها مع ابنته الصغرى.



وبهذه المبادرة، عبّر المهرجان عن دعمه للفنان المصري بدعوته إلى حفل الختام، ليتولى تقديم الجائزة التي فاز بها الفنان المصري محمد ممدوح عن دوره في الفيلم المصري "أبو صدام".

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وصعد توفيق إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث أعرب عن سعادته بالتواجد وتقديم الجائزة إلى فنان يرى أنه سيكون علامة في مستقبل الفن، معرباً عن حبه الشديد له، وتفاعل الحضور بشكل واسع مع كلام النجم المصري وقام الفنان محمد ممدوح بتقبيل رأسه احتراماً لقيمته الفنية.



وكان النجم المصري قد حصل على تعاطف واسع من المشاهير والجمهور بعد إعلانه عن المأساة الكبيرة التي يعيشها في حياته الشخصية بسبب ابنته الصغرى، بعدما قامت بمقاضاته بمعاونة زوجها وابنها، لمنعه من استرداد بعض ممتلكاته، رافضين ذلك وهو ما جعله يعيش في حالة حزن، وهو ما دفع كافة المؤسسات الفنية المصرية الى دعمه في تلك المحنة.

المصدر - لها

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