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مهرجان المونودراما المسرحي – الدورة الثانية ضمن عروض مهرجان جرش 2024

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الأحد، 07-07-2024 09:26 ص

مهرجان المونودراما المسرحي – الدورة الثانية ضمن عروض مهرجان جرش 2024

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الوكيل الاخباري - برعاية وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2024م يقام مهرجان المونودراما المسرحي الدورة الثانية في الفترة من 27 تموز ولغاية 1 آب على مسرح وقاعات المركز الثقافي الملكي / عمان.

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وقد صرحت مديرة مهرجان المونودراما المسرحي للدورة الثانية الفنانة عبير عيسى ان وزارة الثقافة ممثلة بوزيرة الثقافة رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون معالي هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون عطوفة الاستاذ ايمن سماوي قد ابديا كل الدعم لانجاح مهرجان المونودراما المسرحي الدورة الثانية لهذا العام ضمن عروض مهرجان جرش كما قالت الفنانة عبير عيسى ان اللجنة العليا للمهرجان اقرت برنامج المهرجان والذي يتضمن مجموعة من العروض المسرحية العربية والمحلية حيث يشارك كل من الأردن  بمسرحية ( ادرينالين) والعراق بمسرحية ( شغف) ومصر بمسرحية ( فريدة) واليمن بمسرحية (روح الجسد ) والسعودية بمسرحية (ساكن متحرك) والجزائر بمسرحية ( مونودراما 33 ) وتونس بمسرحية ( السلطة الرابعة  ) وفلسطين بمسرحية ( ليست مريم فقط ) وسوريا بمسرحية ( كناس ), وسيكون هناك جلسات نقدية للعروض المشاركة في اليوم التالي.


هذا وسيفتتح المهرجان بتاريخ 27/7 برعاية وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار وعلى مسارح المركز الثقافي الملكي وضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون حيث سيتم تكريم شخصية المهرجان لهذا العام وهو الفنان اشرف اباظة وعدد من الفنانين النجوم العرب في حفل الافتتاح وسيتم الاعلان عن اسمائهم لاحقا لتعلن بعدها وزيرة الثقافة اعلان افتتاح المهرجان وانطلاق العروض المسرحية يوميا كما قالت الفنانة عبير عيسى ان هناك ندوة بعنوان ( المسرح العربي واقع وتطلعات ) يشارك فيها النجم بسام كوسا من سوريا والكاتب فهد ردة الحارثي من السعودية والاستاذ المخرج نبيل نجم من الاردن كما ان هناك ورشة متخصصة في كتابة نص المونودراما المسرحي تؤطرها الدكتورة صفاء الببلي من مصر وافادت مديرة المهرجان عبير عيسى انه تم اختيار المسرحيات المشاركة من قبل لجنة مختصة تشكلت من الفنان عاكف نجم والفنان محمد الضمور والفنانة عبير عيسى .


هذا وستتنافس العروض المسرحية على جوائز المهرجان  من خلال لجنة تحكيم يعلن عن اعضائها لاحقا .


وسيكون هناك حملة اعلامية مكثفة للاعلان عن فعاليات المهرجان من خلال اليافطات الدعائية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية العربية ونشر بوسترات المهرجان وكتيب المهرجان ولقاءات اذاعية وتلفزيونية وقدمت الفنانة عبير كل الشكر لوزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون الاستاذ ايمن سماوي لدعمهما لانجاح هذا المهرجان.

 

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