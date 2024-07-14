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الأحد، 14-07-2024 10:49 ص

“مهرجان جرش” ينظم “سمبوزيوم للنحت” بمناسبة اليوبيل الفضي

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الوكيل الاخباري -  تنطلق صباح غدا  الاثنين، أعمال “سمبوزيوم النحت الدولي”، الذي ينظمه مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ38، بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، ومشاركة 14 نحاتاً من الأردن والدول العربية والعالم.

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وتحتضن كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية، أعمال السمبوزيوم التي تستمر حتى نهاية فعاليات المهرجان يوم الثالث من شهر اب المقبل.


وقال رئيس اللجنة المؤقتة لرابطة الفنانين التشكيليين، الدكتور ابراهيم الخطيب، إن فكرة السمبوزيوم تنطلق هذا العام، من احتفال “مهرجان جرش”، باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.


وأضاف الدكتور الخطيب: “وقعت الرابطة اتفاقية مع ادارة المهرجان، لاقامة سمبوزيوم نحت عالمي، لانجاز 12 منحوتة، سيتم حال انجازها مع نهاية المهرجان، تسليمها إلى إدارة مهرجان جرش التي ستنسق مع وزارة الثقافة، لإهدائها إلى المحافظات الأردنية بشكل رسمي، وذلك لوضع المنحوتات في أماكن بارزة فيها”.


وبين أن رابطة الفنانين التشكيليين، أتمت التحضير لانطلاق أعمال السمبوزيوم، بحيث سيتم اطلاع الفنانين العرب والأجانب ومعهم الأردنيين، على طبيعة الأردن الجغرافية واختيار أفكار معينة من قبل الفنانين المشاركين، خلال الأيام الثلاث الأولى، قبل البدء بأعمال النحت.


واختارت إدارة المهرجان بالتعاون مع الرابطة مجموعة من أبرز النحاتين، لانجاز المنحوتات، وهم: “كرام الزعبي، وحمزة بني عطا، وديالا الدغليس، ومحمد الهزامية، ومرام حسن، وعمرو أبو غربية، وشادي غوانمة من الأردن، وإسلام عبادة وأحمد موسى من مصر، وعصام جميل من السعودية، وأنتونيو فيجو من إسبانيا، وبيرثا شورتس من سويسرا، وجون زونجر من تركيا، ومارتن سكسلر من ألمانيا.

 

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