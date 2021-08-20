مهرجان عمان السينمائي يبدأ في 23 آب الحالي

الوكيل الإخباري - قالت مديرية مهرجان عمان السينمائي الدولي ندى الدوماني، إن المهرجان توسع وكبر في دورته الثانية التي ستبدأ في 23 آب وحتى 31 من ذات الشهر.

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وأضافت خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن المهرجان سيعرض أكثر من 51 فيلما من 26 دولة خلال 9 أيام، وفي 3 مواقع بالعاصمة عمان، فضلا عن أنه سيتم عرض بعض الأفلام المختارة مجانا في محافظات إربد والسلط ومنطقة وادي رم.

وأِشارت إلى أن مخرجي الأفلام سيتواجدون في مواقع العروض لمناقشة الأفلام مع الحضور.



وبيّنت أن الجائزة الأولى بقيمة 20 ألف دولار ستُمنح لأفضل فيلم عربي روائي طويل، والثانية ستمنح لأفضل فيلم وثائقي طويل، والثالثة لأفضل فيلم عربي قصير، كما أن الجمهور سيصوت لأفضل فيلم دولي.