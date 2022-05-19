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الخميس، 19-05-2022 03:46 م

مهرجان "كان" يمنح توم كروز جائزة السعفة الذهبية الفخرية -صورة

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الوكيل الإخباري-منح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، النجم العالمي توم كروز جائزة السعفة الذهبية الفخرية وذلك قبل عرض فيلمهTop Gun: Maverick  بالمهرجان وسط حضور عدد من المشاهير.

الفيلم تدور أحداثه حول شخص بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.


ويستمر المهرجان في الفترة من 17 إلى 28 مايو ، مستأنفاً تقويمه التقليدي بعد عامين من الاضطرابات الوبائية، حيث تم إلغاؤه في عام 2020 ، وانتقل العام الماضي إلى يوليو ، عندما تم عقده بموجب بروتوكولات COVID الصارمة.

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اليوم السابع

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