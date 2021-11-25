الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 08:06 م

مهرجان نجم العرب يعتذر رسمياً لإيهاب توفيق

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الوكيل الإخباري - أثار انسحاب الفنان إيهاب توفيق من مهرجان "نجم العرب" الذي نُظّم قبل أيام، وكان مقرراً تكريمه خلاله، جدلا كبيراً، مما دفع إدارة المهرجان لإصدار بيان صحافي قدّمت خلاله اعتذاراً لإيهاب توفيق، والذي غادر الحفل قبل استلام تكريمه.

وجاء في البيان: "تتقدم أسرة مهرجان نجم العرب بالاعتذار للفنان إيهاب توفيق عما تم تداوله في الصحافة والإعلام من أخبار مغلوطة عن أسباب انسحابه من الحفل، والتي أشارت إلى أنه انسحب غاضباً بسبب تكريم الفنانة نوال الزغبي والفنان عاصي الحلاني قبله، وهذا الكلام عار تماماً عن الصحة حيث إن السبب الحقيقي لخروجه من الحفل قبل استلام تكريمه هو تأخر موعد بدء الحفل لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، التي أثرت على العديد من فقرات الحفل وتسبّبت أيضاً في تأخر النجوم في الحضور بسبب الزحام الشديد، مما ترتب عليه من تأخير لموعد الحفل، فاضطر توفيق للذهاب سريعاً لارتباطه بإحياء حفل فني في هذا التوقيت، حيث إنه كان متفقاً على موعد الصعود إلى المسرح لينال لتكريم في بداية الحفل لكي يغادر ويلحق بارتباطه الفني، ولكن تأخير الحفل حال دون ذلك، وأي أخبار أخرى تخص هذا الموقف هي عاريه تماماً من الصحة وليست لها أي أساس".

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وأضاف البيان: "نحن أسرة نجم العرب نكنّ للفنان إيهاب توفيق كل الاحترام والتقدير لفنه ولمكانته الكبيرة هو وكل من ساهم في الحضور لحفلنا السنوي".
وكان مهرجان "نجم العرب" قد شهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميّزوا بأعمالهم في عام 2021.

 

المصدر - لها

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