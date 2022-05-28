مواقع التواصل تضج باصابة فنان مصري شهير بالسرطان

الوكيل الإخباري-تصدر خلال الساعات الماضية خبر إصابة الفنان المصري هشام سليم بالسرطان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك الأمر الذي أصاب الجمهور بالحزن.

اضافة اعلان

وكشف الفنان هشام سليم تطورات حالته الصحية بعد انتشار العديد من الأنباء حول اصابته بالسرطان، حيث أكد في تسجيل صوتى لبرنامج "et بالعربى" أن صحته جيدة قائلاً: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيالى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".



يذكر أنه قد غاب الفنان عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" في شهر رمضان مأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021،