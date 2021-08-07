السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 07-08-2021 02:41 م

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #دلال_عبدالعزيز عبر منصة تويتر عند الإعلان عن وفاتها اليوم السبت إثر سوء حالتها الصحية بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا .

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وتداول النشطاء صورا وفيديوهات للفنانة دلال عبد العزيز معبرين عن مدى حزنهم لفقدان ضحكتها وابتسامتها التي كانت لا تفارق وجهها.


وأشار النشطاء إلى أن " فقدان الأب والأم بنفس السنة شيء مؤلم وموجع للقلب، الله يصبّر قلوبهم ويهون عليهم ويرحم سمير ودلال".


وكان قد أعلن اليوم وفاة الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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