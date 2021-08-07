موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #دلال_عبدالعزيز عبر منصة تويتر عند الإعلان عن وفاتها اليوم السبت إثر سوء حالتها الصحية بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا .
وتداول النشطاء صورا وفيديوهات للفنانة دلال عبد العزيز معبرين عن مدى حزنهم لفقدان ضحكتها وابتسامتها التي كانت لا تفارق وجهها.
وأشار النشطاء إلى أن " فقدان الأب والأم بنفس السنة شيء مؤلم وموجع للقلب، الله يصبّر قلوبهم ويهون عليهم ويرحم سمير ودلال".
وكان قد أعلن اليوم وفاة الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.
من سمير غانم انتصار الشراح الى دلال عبد العزيز💔 الفن العربي فقدت ضحكته وابتسامته #دلال_عبدالعزيز— Lama☁️. (@_lmixy) August 7, 2021
رحمهم الله جميعًا وجعلهم بالفردوس الاعلى pic.twitter.com/2S951yrBYU
جمعتهما الحياة ... وكذلك الموت #دلال_عبدالعزيز في ذمة الله pic.twitter.com/zzX57ixNBQ— #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) August 7, 2021
#دلال_عبدالعزيز— Sage🍃 (@gaysagelord) August 7, 2021
شاء قدر الله أن تلحقي برفيق دربك! في جنات النعيم بإذن الله..💔 pic.twitter.com/efYqKS5taE
#دلال_عبدالعزيز— فاتن (@f2atin) August 7, 2021
شركاء حياة حتى الموت
اللهم أغفر لها ولزوجها فقدنا أطيب قلب وأجمل ضحكة بالشاشة💔 pic.twitter.com/qz907qHW5v
#دلال_عبدالعزيز— Rawan|🇸🇦 (@r0r0r81) August 7, 2021
فقد الأب والأم بنفس السنة شيء مؤلم ويعور القلب💔 الله يصبّر قلوبهم ويهون عليهم ويرحم سمير ودلال وجميع موتى المسلمين. pic.twitter.com/5Fe6iHG20U
الفنانة #دلال_عبدالعزيز في ذمة الله— علي الخالدي - Ali al-Khalidi (@alialkhalede) August 7, 2021
لن تتحمل فراق حبيبها و ونصفها الآخر فقررت الذهاب إليه 💔 pic.twitter.com/ofrLsoxJoR
كأن دنيا كانت تغنيها لأمها وابوها .. الله يصبرهم ويربط على قلوبهم 😞💔 #دلال_عبدالعزيز pic.twitter.com/Q9KwmxZlGw— رشا 🇸🇦❤️ (@6visii) August 7, 2021
نهاية قصة حب كبيرة— أميرة أبوشهبة🇪🇬 (@mira_aboushahba) August 7, 2021
ماكنش ينفع تسيبه! 💔
وداعاً النجمة الكبيرة #دلال_عبدالعزيز pic.twitter.com/d30E9C8pm1
#دلال_عبد_العزيز#دلال_عبدالعزيز— خلود .ع (@khulod__a) August 7, 2021
الله يرحمها💔 ويغفر لها
كلامها مؤثر في هذا الفيديو
كل شيء باقي ولايرحل معانا إلا العمل .. pic.twitter.com/YBP3Cxx4UA
رحلت دون أن تعلم برحيل حبيبها— zeynap (@zeynap_zeynab) August 7, 2021
وتفارقا رغم الحب .. دون وداع ما أقسى هذه الحياة .. او ربما .. ما أرحمها حين جنبتهم حزن الفراق تنتهي اليوم قصة حب عظيمة.. ليرحمكم الله يا احبائنا
#دلال_عبدالعزيز pic.twitter.com/b7LPDzTjWM