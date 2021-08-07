موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #دلال_عبدالعزيز عبر منصة تويتر عند الإعلان عن وفاتها اليوم السبت إثر سوء حالتها الصحية بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا .

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وتداول النشطاء صورا وفيديوهات للفنانة دلال عبد العزيز معبرين عن مدى حزنهم لفقدان ضحكتها وابتسامتها التي كانت لا تفارق وجهها.



وأشار النشطاء إلى أن " فقدان الأب والأم بنفس السنة شيء مؤلم وموجع للقلب، الله يصبّر قلوبهم ويهون عليهم ويرحم سمير ودلال".



وكان قد أعلن اليوم وفاة الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.



رحمهم الله جميعًا وجعلهم بالفردوس الاعلى من سمير غانم انتصار الشراح الى دلال عبد العزيز💔 الفن العربي فقدت ضحكته وابتسامته #دلال_عبدالعزيز رحمهم الله جميعًا وجعلهم بالفردوس الاعلى pic.twitter.com/2S951yrBYU August 7, 2021

#دلال_عبدالعزيز

شاء قدر الله أن تلحقي برفيق دربك! في جنات النعيم بإذن الله..💔 شاء قدر الله أن تلحقي برفيق دربك! في جنات النعيم بإذن الله..💔 pic.twitter.com/efYqKS5taE August 7, 2021

#دلال_عبدالعزيز

شركاء حياة حتى الموت

اللهم أغفر لها ولزوجها فقدنا أطيب قلب وأجمل ضحكة بالشاشة💔 شركاء حياة حتى الموتاللهم أغفر لها ولزوجها فقدنا أطيب قلب وأجمل ضحكة بالشاشة💔 pic.twitter.com/qz907qHW5v August 7, 2021

#دلال_عبدالعزيز

فقد الأب والأم بنفس السنة شيء مؤلم ويعور القلب💔 الله يصبّر قلوبهم ويهون عليهم ويرحم سمير ودلال وجميع موتى المسلمين. فقد الأب والأم بنفس السنة شيء مؤلم ويعور القلب💔 الله يصبّر قلوبهم ويهون عليهم ويرحم سمير ودلال وجميع موتى المسلمين. pic.twitter.com/5Fe6iHG20U August 7, 2021





لن تتحمل فراق حبيبها و ونصفها الآخر فقررت الذهاب إليه 💔 الفنانة #دلال_عبدالعزيز في ذمة اللهلن تتحمل فراق حبيبها و ونصفها الآخر فقررت الذهاب إليه 💔 pic.twitter.com/ofrLsoxJoR August 7, 2021

#دلال_عبد_العزيز#دلال_عبدالعزيز



الله يرحمها💔 ويغفر لها



كلامها مؤثر في هذا الفيديو

كل شيء باقي ولايرحل معانا إلا العمل .. الله يرحمها💔 ويغفر لهاكلامها مؤثر في هذا الفيديوكل شيء باقي ولايرحل معانا إلا العمل .. pic.twitter.com/YBP3Cxx4UA August 7, 2021