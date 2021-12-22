موزع أغنية حسام حبيب الجديدة: لم يوجهها لشيرين عبد الوهاب

الوكيل الإخباري - اندهش بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من استعانة الفنان حسام حبيب بنفس صنّاع الأغنيات الأخيرة لزوجته السابقة النجمة شيرين عبد الوهاب، وكشف مؤخرا عن إطلاق أغنية جديدة توقع البعض أن تكون موجهة لطليقته للرد على أغنيتها "القماص".





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وفي تصريحات صحافية، نفى الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مؤكدا أن الأغنية تم الاستقرار على كلماتها والحانها منذ شهرين، ولم يجد الخضري غضاضة في تعاون نفس فريق الشعراء والموزعين والملحنين مع الثنائي حسام وشيرين بنفس الوقت لافتا إلى أن تسجيل أغنيات الثنائي يتم داخل نفس الاستديو.





وردا على سؤال، هل ستكون الأغنية الجديدة رسالة من حسام حبيب لشيرين، أجاب: الله أعلم الاتنين أكبر من أنهم يردوا على بعض، والأغنية لن تكن موجهة لشيرين.





المصدر - نواعم