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الأربعاء، 19-10-2022 01:09 م

موسم الرياض يجمع إليسا وهيفاء وهبي لأول مرة معا على مسرح البوليفارد -صورة

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الوكيل الإخباري - تصدرت الفنانتان اللبنانيتان هيفاء وهبي وإليسا اهتمام الجمهور على مواقع التواصل منذ لحظة إعلان هيئة الترفيه السعودية عن لقائهما في حفل يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 التي تنطلق في نسختها الثالثة بعد غد الجمعة ويشارك خلالها فنانون وفرق فنية عربية وعالمية.

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وقال رئيس الهيئة تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على تويتر ليل أمس: "تنتظركم في حفلة ضخمة على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق الفعاليات في موسم الرياض".

 

وشكل هذا الإعلان مفاجأة سعيدة لجمهور هيفاء وهبي معبرين عن حماسهم لحفلها الذي سيكون الأول في السعودية منذ بدء مسيرتها الفنية، فيما ردت الفنانة اللبنانية بنشر بوستر حفلها المنتظر في موسم الرياض من تنظيم شركة روتانا، معلقة: "كتير سعيدة لإن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض، شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ بأفكارك وجهودك جعلت موسم الرياض حدث فخم على مستوى عالمي فوق الخيال بشوفكن".


 

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