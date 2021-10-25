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الإثنين، 25-10-2021 02:27 م

موظف سابق في مكتب نانسي عجرم وراء شائعة طلاقها

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الوكيل الإخباري - في الأيام القليلة الماضية شغلت الفنانة نانسي عجرم الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي بعد خبر يتعلق بانفصالها عن زوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم.

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ووفق معلومات "نواعم" فأن أحد الموظفين السابقين في مكتب نانسي هو من سرّب الخبر، أو قام بفبركة الخبر انتقامًا منها بعد طرده قبل أشهر، والسبب في طرده كان اكتشاف بعض الحيل وتسريب الأخبار الخاصة بنانسي لوسائل إعلام ومواقع ، والواضح بحسب المعلومات أن نانسي عجرم تملك تسجيلات صوتية خاصة بهذا الموظف يسيء لها ولعملها ، الأمر الذي دفعها إلى توقيفه عن العمل.

وتؤكد المعلومات ان فادي الهاشم ونانسي عجرم على وفاق تام هذه الأيام، وسيقومان برحلة في الأسابيع المقبلة خارج لبنان كما جرت العادة منذ سنوات.

 

المصدر - لبنان 24 

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