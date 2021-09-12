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الأحد، 12-09-2021 10:02 ص

موعد طرح ألبوم لانا ديل راي الجديد

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الوكيل الإخباري - افادت وسائل اعلام عالمية ان النجمة العالمية لانا ديل راي من المقرر ان تطرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "Blue Banisters" يوم الجمعة في 22 تشرين الأول المقبل ، وذلك على يوتيوب وأحد التطبيقات الموسيقية.

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وكانت طرحت لانا ديل راي ثلاثة أغاني مؤخرا وهي: Text Book ،Wildflower Wildfire ،Blue Banister وذلك على أحد التطبيقات الموسيقية العالمية.


على صعيد آخر كان قد تم تداول مؤخرا خبر خطوبة لانا ديل راي على المغني كلايتون جونسون، و اثار هذا الخبر ضجة كبيرة بين الجمهور.

 

المصدر - الفن 

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