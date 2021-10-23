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السبت، 23-10-2021 10:36 ص

موعد طرح جديد عمرو دياب من ألبومه عيشني

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" من مصادر خاصة ان الفنان المصري عمرو دياب بصدد طرح اغنية جديدة من ألبومه المرتقب "عيّشني" منتصف الاسبوع المقبل، وذلك بعد طرح ٤ اغاني على مدار الاسبوعين الماضيين.

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وكان احيى عمرو دياب حفلاً في مهرجان الجونة، بحضور العشرات من نجوم ونجمات الفن من مصر والوطن العربي وقدم اغانيه الجديدة التي طرحت مؤخراً من البومه وهي "حلو التغيير"، "رايقة"، "انت الحظ" و"ببتدي من الزيرو".

 

المصدر - الفن 

 

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