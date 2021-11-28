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الأحد، 28-11-2021 07:46 م

موقف دنيا سمير غانم من أزمة رشوان توفيق

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الوكيل الإخباري - دعمت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم الممثل المصري رشوان توفيق بعد قيام ابنته برفع دعوى حجر ضده.

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وكتبت دنيا على صفحتها الخاصة: "أنا مش هنسى إن مامي في عز تعبها و مرضها قالتلي "كلمي الحاج رشوان قوليله يدعيلنا أنا وبابي"، وأنا كلمت حضرتك وكنت بعيط غصب عني وأنا بطلب منك تدعيلهم وحضرتك كنت في منتهى الحنية والطيبة.. أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك مايهونش علينا أبدا وإن كلنا ولادك و بنحبك رشوان توفيق".


ولاقى منشورها اعجاب العديد من المتابعين.

 

المصدر - الفن

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