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الأحد، 26-09-2021 10:51 ص

موقف محرج لـ نسرين أمين في الاسكندرية السينمائي

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الوكيل الإخباري - وقعت الممثلة المصرية نسرين أمين في موقف محرج، إذ كان من المقرر أنّ تُقدم نسرين حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته السابعة والثلاثين.

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والذي إنطلقت فعالياته في أحد الفنادق الكبرى في الإسكندرية، ولكن نسرين لم تكن حاضرة في الوقت المخصص لإنطلاق الحفل، ما إضطر إدارة المهرجان الإسكندرية السينمائي، إلى أن تلجأ إلى الإعلامية رشا سليمان، وهي زوجة المخرج هاني لاشين، لتقديم الحفل.


وعادت نسرين أمين ووصلت إلى القاعة في منتصف الحفل تقريباًَ، وإعتلت خشبة المسرح وكرمت الممثلة سلوى خطاب.

 

المصدر - الفن 

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