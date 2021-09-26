مولي ماي هيغ تخضع لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني - صور

الوكيل الإخباري - نشرت نجمة تلفزيون الواقع البريطانية مولي ماي هيغ صوراً لها أثناء تواجدها في المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية ناجحة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكشفت مولي أنها خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني في ثديها وكتلة منفصلة في إصبعها.



وطلبت مولي من متابعيها القيام بفحوصات دورية ، وقالت "لقد تحدثت سابقاً عن كتلة وجدتها في ثديي، حسناً لقد أزيلتها اليوم، تحققوا من أجسادكم يا شعب".



وظهرت مولي مع لعبتها المحبوبة "إلي بيلي" ، معربة عن سعادتها بعد إزالة الورم بنجاح.









المصدر - الفن