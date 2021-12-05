الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 05-12-2021 11:48 ص

ميرهان حسين تتقمص شخصية نبيلة عبيد

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الوكيل الإخباري - مارست الفنانة ميرهان حسين، هوايتها بتقمص الشخصيات الشهيرة بالمكياج، حيث تقمصت شخصية الفنانة القديرة نبيلة عبيد، في فيلمها الشهير "الراقصة والسياسي".

وظهرت ميرهان في مقطع فيديو ترقص فيه وتتحدث بنفس طريقة نبيلة عبيد، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "في حب بلبلة شوفوا الفيديو الكامل لتقليدي لنجمة مصر الأولى العظيمة نبيلة عبيد على قناتي على يوتيوب شكر خاص لمصمم الأزياء الموهوب أحمد عبد الله على تنفيذه اللبس بالشكل الرائع ده".

المصدر - لها 

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