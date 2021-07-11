ميريام فارس تحقق نجاحاً كبيراً بعد شهر من طرح اغنيتها الجديدة

الوكيل الإخباري - تخطى فيديو كليب الفنانة اللبنانية ميريام فارس "غدارة يا دنيا"، حاجز الـ7 مليون مشاهدة على قناتها الخاصة على "يوتيوب"، بعد مرور شهر على طرحها.

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أغنية "غدارة يا دنيا" من كلمات رولا فارس، ألحان وليد المسيح وتوزيع موسيقي إدريس روشيش والكليب من إخراج شريف ترحيني.



وقد سجلت ميريام الأغنية وهي حامل في طفلها الثاني، وصورتها في منزلها، لأنها التزمت طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وكانت نشرت فارس عدداً من الصور تظهر تدريبها على الرقص في الفيديو كليب الخاص بالأغنية، في برلين على يد مدرب الرقص بيار خضرا.



وبدت ميريام في وضعيات صعبة تتطلب ليونة جسدية هائلة، الأمر الذي أذهل متابعيها.



وكانت ميريام ترتدي في الصور شورت قصيراً ملوناً وتوب سوداء جاءت بلا كمين وموصولة من الرقبة فقط، كما ظهر برفقتها خضرا إضافة إلى الراقص الفرنسي جوناثان جنفرين الذي مثل معها في الكليب.



وعلقت ميريام على الصور :"من تمرينات فيديو كليب غدارة يا دنيا الذي تم تصويره في برلين"، ونالت الصور 142 ألف إعجاب تقريباً بعد أقل من ساعتين على نشرها.

المصدر - الفن