ميريام فارس تشارك صورة من فيلمها الجديد

الوكيل الإخباري- تستكمل النجمة اللبنانية ميريام فارس الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفيلمها الجديد، الذي يحمل عنوان Myriam Fares the Journy، وهو يوثّق رحلة حملها بطفلها الثاني دايف والصعوبات التي عاشتها بسبب الحجر المنزلي وفيروس كورونا.

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وشاركت ميريام صورة جديدة من فيلمها اشارت من خلالها أنها كانت تتمنى أن تُنجب طفلة، إذ قالت: "كان ع بالنا (انا وزوجي داني متري)، بنوت، إنه صبي وبنت حلوين، بس كلشي من ربنا منيح، والمهم إنو تكون صحتهما منيحة".

يُذكر أن منصة Netflix اشترطت على الفنانة اللبنانية لعرض الفيلم أن تظهر مع زوجها للمرة الاولى في العلن وأن يظهر ابناها جايدن ودايف، وقد ظهروا بالفعل في الاعلان الدعائي للفيلم من دون الكشف عن كامل ملامحهم كنوع من التشويق.





الى ذلك تظهر ميريام في المقطع داخل عيادة الطبيب النسائي، وتبدي استغرابها لأنها اكتسبت وزناً زائداً، خلال حملها الثاني، أكثر من حملها بطفلها الأول جايدن.

كذلك تحدثت ميريام في المقاطع عن التزامها التام بالحجر المنزلي، خلال تفشّي فيروس كورونا، وكانت تنتظر ذهابها الى الطبيب وتستغل الفرصة لتتمكن من رؤية الناس في الشارع.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة 6 سنوات من الزواج والأمومة، وهو من إخراج شريف طهراني ومن المقرر عرضه عبر منصة Netflix في الثالث من حزيران المقبل.





المصدر - لبنان 24













