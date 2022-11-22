ميريام فارس تعتذر لجمهورها بسبب معلومة خاطئة عن أغنية "كأس العالم"

الوكيل الإخباري-اعتذرت الفنانة ميريام فارس، عن الخطأ الذي وقعت فيه أثناء حديثها عن أغنيتها لكأس العالم 2022 " توكو تاكا".

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حيث استغرق التحضير للأغنية 5 أشهر فقط، ولكن ميريام قالت سهواً دون قصد أثناء المقابلات التي قامت بها بأن التحضير استغرق 5 سنوات

ونشرت ميريام فارس، تغريدة عبر حسابها الرسمي على " انستغرام"، قائلة " بشكر كل مين كتب كلمة حلوة عن هيدا الحدث يلي أخد تحضيره ٥ أشهر، وبعتذر إنو بإحدى المقابلات قلت ٥ سنين سهوًا، كان نهار طويل، بحبكن كتير".



وأحيت ميريام فارس مساء السبت حفلاً غنائياً، بمناسبة افتتاح منطقة خاصة للمشجعين التي تساند منتخبات بلادها في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.



وقدمت ميريام فارس أغنية "توكو تاكا" بالمشاركة مع النجم العالمي مالوما .

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