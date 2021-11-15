الوكيل الإخباري - ميريام فارس تصدرت الترند اليوم بعد ظهورها في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "40" على قناة MTV مع الإعلامية جيسيكا عازا، وكشفت ميريام فارس عدة أسرار عن حياتها العائلية وفترة مرضها وكذلك علاقتها بزوجها.



ميريام فارس تكشف سبب اخفائها سر مرضها

اضافة اعلان

وردت ميريام فارس على الانتقادات التي تعرضت لها بعد عرض فيلمها الوثائقي على شبكة "نتفلكس"، وقالت ان الانتقادات كانت مبنية على افتراضات باطلة، لانها لم تبين معاناتها في الفيلم الوثائقي، وقالت إنها أرادت توثيق فترة حملها وفترة العزل الصحي من أجل التخفيف عن الجمهور ومشاركتهم جانب جديد من حياتها، وأضافت إنها لم تتأثر بالانتقادات ولكنها اكتشفت ان هناك من يكرهون النجاح في المطلق.

وأشارت ميريام فارس إلى انها عانت نفسياً في فترة مرضها، وتخطت الأزمة النفسية بعد زيارتها لأخصائية نفسية وبعد تعافيها جسدياً، وقالت إنها لا تريد الحديث عن تفاصيل فترة مرضها، لانها ترفض نقل معاناتها للجمهور أو في أعمالها.



المصدر - لبنان 24