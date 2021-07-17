ميريهان حسين تقلد سميرة سعيد في أغنيتها الجديدة مون شيري - فيديو

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة المصرية ميرهان حسين الجمهور مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي عبّرت من خلاله عن إعجابها الشديد بأغنية "Mon Chéri" للفنانة المغربية سميرة سعيد.

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ولفتت ميرهان الأنظار بموهبتها التقليدية التي تحرص دائماً على إظهارها، فحاولت نسخ طريقة غناء سمير سعيد وكذلك ظهرت بستايل شعرها، وغنّت مقطعاً من الأغنية تاركةَ تعليق: "أحبّ هذه الأغنية من الديفا سميرة سعيد".



يذكر أن أغنية "Mon Chéri" الجديدة اقتربت من المليوني مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحه مساء الخميس الماضي، وتميزت سميرة بإطلالتها المميزة من خلال أزياء وأجواء كلاسيكية تعود لسبعينات القرن الماضي، من إخراج نضال هاني.

المصدر - الفن