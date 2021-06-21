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الإثنين، 21-06-2021 04:20 م

ميس حمدان تتجهه لبيع الملابس - صور

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الوكيل الإخباري - يبدو أن ميس حمدان وجدت طريقاً جديداً بعيداً عن الساحة الفنية؛ خاصة بعد عدم نجاحها في الحصول على الفرص المناسبة لها سواء بالتمثيل أو بالغناء أيضاً كشقيقتها مي سليم، ومن خلال نواعم نكشف عن الخطة البديلة لميس حمدان بعيداً عن التمثيل والغناء .

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خط أزياء
فقد بدأت ميس قبل فترة بإطلاق خط أزياء خاص بها يحمل اسم mimmita؛ وهو الاسم الذي يطلقه عليها أصدقاؤها المقربون، وبدأت ميس قبل فترة بالترويج لأزيائها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خصصت قطعاً للمحجبات ولغير المحجبات أيضاً.

بعيداً عن الأزياء، نجحت ميس حمدان في تقديم خط جديد أيضاً يحمل اسمها ولكن في مجال التجميل، حيث أنهت صناعة أول أحمر شفاه يحمل اسم الماركة الخاصة بها، وأطلقت خطة تسويقية قوية له عبر صفحاتها على السوشيال ميديا .


ولم تكن ميس هي الأولى بين شقيقاتها في إطلاق خط أزياء خاص بها، حيث أطلقت مي سليم قبل فترة موقعاً خاصاً بها للأزياء والمكياج أيضاً، ولكنها لم تنشغل به كثيراً بسبب ارتباطاتها الفنية.


جدير بالذكر أن مي سليم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل "لحم غزال" أمام غادة عبد الرازق الذي صُوّر كاملاً في لبنان خلال أزمة كورونا وحظر التجوال هناك .




 

المصدر - نواعم 

 

 




 

 


 

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