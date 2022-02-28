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الإثنين، 28-02-2022 01:10 م

ميمي جمال تحدث ضجة بقرارها الخاص عن ممتلكاتها - فيديو

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الوكيل الإخباري - خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" على قناة mbc، كشفت النجمة ميمي جمال عن أسرار كثيرة عن حياتها العائلية وعلاقتها مع بناتها، موضحة الأسباب التي دفعتها لكتابة جميع ممتلكاتها لابنتيها في حياتها.

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وأكدت أنها قررت كتابة جميع ممتلكاتها لابنتيها التوأم في حياتها، وذلك لانها لم تنجب مولوداً ذكر، لافتة إلى أن ابنتيها التوأم مرتبطتان ببعضهما جداً، لذلك أرادت كتابة جميع ممتلكاتها لهما حتى لا يدخل بينهما شخص غريب.

 

 

 

 

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