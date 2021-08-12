مي العيدان تنهي خلاف استمر سنوات مع عبد العزيز المسلم

الوكيل الإخباري - أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها الرسمي في موقع إنستغرام ، تمام الصلح مع مواطنها الفنان عبد العزيز المسلم بعد نزاع طويل وصل إلى أروقة القضاء.



وكتب: احب اعلن بأن تم الصلح بيني وبين اخي الفنان عبدالعزيز المسلم بعد خلاف دام لسنوات قد يجوز ان اختلفنا في وجهات النظر والراي سواء من قبلي او قبله وقد يجوز انه قام برفع علي اكثر من قضيه ونلت في نهايتها البراءه ولكن بالنهايه نبقى اخوه ويظل هو اخي الكبير و الاختلاف وراد و الشيطان دخل بين سيدنا يوسف و اخوته ولكن بالنهايه نبقى اخوه وبيننا عشره اكثر ٢٨ سنه وعيش وملح والدنيا ماتسوى خاصه في زمن الوباء و البلاء و الحمدالله على كل حال وخاصه ان خلافتنا كلها كانت فنيه لا يوجد هناك تجاوزات شخصيه لا من طرفه ولا من طرفي .

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يُذكر أن القضاء الكويتي قضى ببراءة العيدان من دعوى رفعها ضدها المسلم، متهماً إياها بنشر بوست بتصريح منسوب له، نافيًا أن يكون صاحبه، في عام 2016، في الوقت الذي كانت فيه صفحتها على انستغرام تعرَّضت للاختراق.

المصدر - لها