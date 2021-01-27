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الأربعاء، 27-01-2021 12:37 م

مي حلمي تنجو من الموت .. صور

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الوكيل الإخباري _ كشفت الإعلامية المصرية مي حلمي عن تعرضها لحادث سير خلال سيرها على طريق المنصورية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .

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حيث اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف أدت إلى تهشم السيارة تماماً، وإصابتها ببعض الكدمات، كاشفة عن سوء حالة شقيقها عمرو وأحد أصحابهما وتواجدهما في المستشفى .


وقد نشرت صورة للسيارة التي تهشمت تماماً وارفقتها بتعليق قالت فيه : "معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو وإحنا راجعين على طريق المنصورية الحمد لله كدمات بس واحد من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو ادعولنا أرجوكم".

 



المصدر : لها 



 




 

 


 

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