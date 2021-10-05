مي عز الدين تتراجع عن قرارها وتفاجئ محبيها - صورة

الوكيل الإخباري - فاجأت الممثلة المصرية مي عز الدين متابعيها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بصورة لها بعد قرارها باعتزال مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت مي قد نشرت اخر صورة لها قبل هذه في 30 آب الماضي اي انها غابت اكثر من شهر عن صفحتها وأطلت هذه المرة على عفويتها ايضاً من دون مكياج او عدسات لاصقة او حتى تسريحة شعر فتركته على طبيعته.

وحصلت الصورة على أكثر من 172 الف متابع في ساعات قليلة وعلق عليها العديد من النجوم منهم نيكولا معوض، زينة رضا، رندا البحيري.

المصدر - الفن